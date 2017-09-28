 نائب أمير منطقة مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الزهراني” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الزهراني”

نائب أمير منطقة مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الزهراني”
المناطق - مكة المكرمة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد حسن ردة الزهراني الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى جدة وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، الذين أدوا الصلاة على الشهيد، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.

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