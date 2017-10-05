شرطة منطقة عسير تنفذ حملة أمنية شاملة

نفذت شرطة منطقة عسير يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١/١٣حملة أمنية شاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور وإدارة التحريات والبحث الجنائي وذلك بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي*

*وكانت نتائج الحملة الآتي :-*

١- الأشخاص المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية (٨١)

٢- مجهولي الهوية (٤٨٦)

٣- ضبط عدد (١٦)متسول

٤- ضبط عدد(١١٥) سيارة مطلوبة ومخالفة

٥- ضبط عدد (٢١)مصانع خمر

٦-ضبط عدد (١٤٥)حزمة قات

٧- تحرير عدد (٢٥٤٩)مخالفة مرورية

٨-ضبط عدد (١١٦) بلاطة حشيش

٩- القبض على (٢) ناقل مجهول

١٠- ضبط عدد (٨) اشخاص في قضايا مخدرات

١١- القبض على (٦٤١) مخالف لنظام الإقامة والعمل

كما قام مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١/١٣ بزيارة تفقديةللمحافظات الحدويةو لنطاق الإشرافي مع منطقة جازان شملت شرطة محافظة سراة عبيدة ومخفرشرطة وادي الحياة ومركز شرطة الفرشة ونقطة شني ومركز شرطة الجوة واطلع على سير العمل وتفقد الآليات وناقش سبل التطوير الأمني واجتمع مع عدد من الضباط والأفراد وحثهم على مضاعفة الجهود وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وحفظ الأمن… صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش .