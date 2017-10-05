 مستشفى الوجه يستأصل كيس دهني طوله 12 سم من بطن فتاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مستشفى الوجه يستأصل كيس دهني طوله 12 سم من بطن فتاة

مستشفى الوجه يستأصل كيس دهني طوله 12 سم من بطن فتاة
المناطق - تبوك - منى الريس

نجح فريق طبي في مستشفى الوجه في اجراء عملية استئصال كيس دهني طوله 12 سم من بطن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً  .
وفي التفاصيل انه عند اجراء الفحص الطبي للفتاة اتضح وجود كيس دهني علي المبيض الأيسر حجمه ١٢في ١٠سم ملتف على المبيض وانبوب فالوب الأيسر  حيث قرر الفريق الطبي اجراء عملية جراحية لها باستئصال الكيس وفك التفافه عن المبيض والانبوب مع المحافظة على سلامة المبيض والأنبوب , وتم تقديم العناية الطبية اللازمة للفتاة بعد اجراء العملية وحالتها الصحية جيدة ولله الحمد .
جدير بالذكر ان مستشفى الوجه يحظى باهتمام ودعم من صحة تبوك في سبيل توفير خدمة طبية للمواطنين محل اقامتهم مما يخفف عليهم أعباء ومعاناة السفر الى المستشفيات المرجعية في المنطقة من أجل العلاج .

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