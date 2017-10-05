أمانة القصيم تطلق خدمة (إنجاز) الإلكترونية لإصدار تراخيص البناء والتراخيص الصحية والمهنية

أطلقت أمانة منطقة القصيم خدمة ( إنجاز) لإصدار تراخيص البناء والرخص الصحية والمهنية بشكل إلكتروني ، وكشف أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن ذلك يأتي في سبيل تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 (وبرنامج التحول البلدي 2020)، و أوضح أمين منطقة القصيم أنه في الوقت الحالي يتم انجاز طلبات تراخيص البناء عبر البوابة الإلكترونية بعد أن أنهت أمانة المنطقة تطوير الإجراءات ليتمكن المواطن من تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة الخدمات البلدية “بلدي” ويتم بعد ذلك مراجعة المستندات والموافقة عليها من قبل الإدارة المختصة بالأمانة والموافقة عليها الكترونياً وإشعار المواطن برسالة نصية. وأوضح أمين منطقة القصيم أنه في حال استيفاء جميع الاشتراطات فإن مدة الترخيص تستغرق يوم عمل واحد فقط لإصدار الترخيص.

وأشار أمين منطقة القصيم أن التراخيص الصحية والمهنية هي الأخرى تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية متكاملة وبإمكان المواطن إكمال جميع الإجراءات دون الحاجة لمراجعة الأمانة ويشمل ذلك الترخيص الجديد والتجديد ونقل الملكية وإلغاء الترخيص.