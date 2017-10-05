 هيئة المواصفات تعلن أسماء المقبولين ومواعيد الاختبارات التحريرية لـ 37 وظيفة شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هيئة المواصفات تعلن أسماء المقبولين ومواعيد الاختبارات التحريرية لـ 37 وظيفة شاغرة

هيئة المواصفات تعلن أسماء المقبولين ومواعيد الاختبارات التحريرية لـ 37 وظيفة شاغرة
واس - الرياض

أعلنت لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أسماء المقبولين لدخول الاختبارات التحريرية، ومواعيد الاختبار.
وطالبت الهيئة المقبولين بالتقيد بالمواعيد المحددة، وإحضار الهوية الوطنية، والحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة من أجل تسجيل البيانات عند قاعة الاختبار. مؤكدة أنه لن يسمح دخول الاختبار بدون الهوية الوطنية.
وأشارت هيئة المواصفات إلى أن الاختبارات سيتم إجراؤها في المقر الرئيسي للهيئة بالرياض “حي المحمدية”، وفي فرع منطقة مكة المكرمة “جدة – شارع الصحافة”، وكذلك في فرع المنطقة الشرقية “الدمام – تقاطع طريق الملك فيصل مع الأمير سعود الفيصل”.
كما دعت هيئة المواصفات إلى زيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على أسماء المقبولين ومواعيد الاختبار من خلال هذا الرابط: http://bit.ly/2y2BeI2.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن وجود 37 وظيفة رجالية شاغرة للسعوديين وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، واشتمل الإعلان على الوظائف من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة.

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