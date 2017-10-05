أمير جازان يصدر عددا من القرارات الإدارية بديوان الإمارة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان عددا من القرارات الإدارية والتي تقضي بما يلي :

-تكليف م14 محمد بن سعيد الحجري للقيام بأعمال وكيل الإمارة.

-تكليف م 12 علي بن حسين عقيل للقيام بأعمال وكيل الإمارة المساعد للحقوق.

– تكليف م 14 : نواف بن بداح الفغم مساعدا لوكيل الإمارة للشؤون الأمنية.

وعبر المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير جازان وسمو نائبه لهذه الثقة سائلين الله عزوجل ان يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.