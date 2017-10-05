“المسن وأسرار السعادة” ورشة عمل بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام

تزامناً مع اليوم العالمي للمسن، وحرصاً على تقديم الفائدة العلمية والتثقيفية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، نفذ القسم النفسي بدارالرعاية الاجتماعية بالدمام ورشة عمل بعنوان “المسن وأسرار السعادة” في اليوم الأربعاء بقاعة الأنشطة بالدار بتنسيق الأخصائية النفسية زينب آل سلاط وقد حضرها عدد من منسوبي ومنسوبات فروع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة الشرقية

وقدم الورشة الأستاذ أحمد فضل المتحدث والباحث في السلوك البشري بمركز بوابة الكنز بمملكة البحرين، حيث تحدث حول أهمية اكتشاف القيمة العليا لدى المسن، والاستفادة منها في التعامل معه باعتبارها تعد من أهم المداخل الفعالة لفهم وإدارة الذات الإنسانية، فالقيمة العليا تُعّبِر عن شغف المسن وهو ما يُمكّن القائمين على خدمته من أن يلبوا له المتطلبات التي تساعده على ممارسة هذا الشغف، وهو ما يساعد على إطلاق هرمونات السعادة التي تساعد في تعديل مزاج المسن وإراحته نفسياً. كما تطرق إلى أهمية الإدارة الفاعلة للعقل لتحقيق سعادة المسن ورفاهيته النفسية.

وقد عبر الأستاذ أحمد فضل عن بالغ سعادته وإعجابه بالخدمات التي تقدمها الدار للمسنين ولاسيما في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية، وكذلك الاهتمام بإعداد الكادر المهني المتخصص بالدار، حيث تأتي هذه الورشة لتؤكد هذا الجانب، كما أشار المحاضر إلى أن الاهتمام بصقل قدرات العاملين في مجال رعاية المسن تعد أمراً بالغ الأهمية لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما لاحظه في الدار حيث الاهتمام الواضح بهذا الجانب.

وفي ختام الورشة تقدم مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام الأستاذ فهد بن راشد العميرة بالشكر الجزيل للأستاذ أحمد فضل وقام بتكريمه على تقديمه ورشة العمل، التي تضمنت معارف ومهارات هامة وضرورية للعاملين في مجال رعاية المسن، وهو ما كان له أثراً إيجابياً انعكس على فهمهم لحاجات المسن النفسية والاجتماعية