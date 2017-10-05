أمير المنطقة يكرم تعليم الباحة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش نظير ما يقوم به تعليم المنطقة من جهود بارزة نحو بناء الشراكة المجتمعية الإيجابية مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية، وما للدور الكبير الذي ينهجه التعليم للاستفادة من هذه الشراكة مع القطاعين العام والخاص في تطوير برامج وفعاليات تعليم المنطقة بصورة تترجم حرص القائمين عليه بالاستفادة من قدرات وإمكانات المؤسسات الأخرى بما يدعم الأهداف التعليمية والتربوية ،والذي بدا واضحا من خلال توقيعه عددا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك مع مؤسسات القطاع العام والخاص وتسخيره مرافقه لخدمة المؤسسات الأخرى بصورة تجسد التعاون الهادف لتعليم المنطقة مع الجهات الحكومية المختلفة ودعمه للجهود الرامية إلى بناء الوطن ورخائه في مختلف المناشط والفعاليات؛

جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير المنطقة لحفل الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام) المقام بقاعة الأمير فيصل التعليمية أمس الأول.

و ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش تكريم سمو أمير المنطقة للتعليم ودعمه المستمر لجميع الأعمال التربوية، مؤكدا بالسعي قدما إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية بما يحقق تطلعات سمو أمير المنطقة لرفعة الوطن والمواطن، وقال المدير العام : “إن الشراكة بين القطاعات المختلفة أثبت نجاحا كبيراً على مستوى الإنجاز والتنفيذ بما ينعكس مستقبلاً على جودة المنجز التعليمي ورفع مستوى الاستثمار في التعليم، وتحقيق الاستفادة المثلى للموارد البشرية والمادية بين القطاعات المختلفة للوصول إلى التنمية المستدامة التي تنادي بها رؤية الوطن الطموحة 2030 ” .

ونوه الأستاذ سعيد مخايش بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تفتح ذراعيها لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية الراغبة في خدمة طلاب وطالبات المنطقة عبر شراكات بناءة تكفل تحقيق الأهداف المرجوة للجانبين وبما يضمن تضافر الجهود البناءة لخدمة هذا الوطن المعطاء ويحقق لهم المساهمة الفاعلة في بناء نهضته وتحقيق غاياته التنموية.