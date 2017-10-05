تعليم القصيم يحتفي بيوم المعلم انطلاقا من عناية الملك المؤسس  

جاء احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر، ليستحضر تاريخ وبدايات التعليم في المملكة، والتذكير بقيمة ومكانة المعلم، التي رسم ملامحها، وأسس بنيانها الملك المؤسس -رحمه الله-.

فقد تناول مديرعام تعليم القصيم عبد الله الركيان، الجهود الكبرى التي بدأها الملك المؤسس بعد أن أتم توحيد البلاد، وكيف كان بناء السياسة التعليمية، والنهوض بمتطلباتها، من أولى اهتماماته، ومن أهم توجهاته، نحو تطوير البلاد، والدخول بها في منظومة الخارطة العالمية.

مشيراً إلى أن العناية بالمعلم والمعلمة قد بدأت في هذه البلاد منذ تأسيسها، فالاحتفاء به في يومه العالمي ماهو إلا تذكير بما تعيشه بلادنا تجاه المعلم منذ عقود.

وأكد الركيان أن الفخر بالمعلم الذي يحرس العقول، كما هو الفخر بالجندي الذي يقف خلف الحدود، ليحمي وطننا من الأعداء، جاء ذلك خلال احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بالمعلم والمعلمة بمناسبة يومهم العالمي، وذلك بحضور قيادات الإدارة، ومديري المكاتب والإدارات، ونخبة من المعلمين المتميزين من مختلف التخصصات.

وأوضح الركيان أن نهج الإدارة العامة في الاحتفاء بالمعلم والمعلمة منهج يومي، يتشرف به كل من يعمل في القطاع التعليمي، وليس مقتصرًا على اليوم العالمي للمعلم.

وأشار الركيان إلى أن ثقة المعلم والمعلمة برسالتهم التعليمية هي المحفز نحو النجاح، والإدارة العامة بقياداتها تجدد دومًا ثقتها وفخرها بالمعلم والمعلمة وبقيمتهما ومكانتهما.

وفي الختام تم تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح برنامج الاحتفاء بالمعلم بمناسبة يومه العالمي.