 أمير نجران يتسلم مجموعة الأحكام القضائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يتسلم مجموعة الأحكام القضائية

أمير نجران يتسلم مجموعة الأحكام القضائية
المناطق - نجران

تسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، نسخة من مجموعة الأحكام القضائية، الصادرة عن مركز البحوث بوزارة العدل، والمتضمنة أحكامًا حقوقية وجنائية وأحوال شخصية وأخرى متعلقة بشروط الدعوى والاختصاص، سلّمها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المكلف، أحمد بن علي الهمامي.
وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني على هذا الإهداء القيّم، منوهًا بما تشهده الوزارة من اهتمام وعناية بجانب البحث والتدوين، وإعداد المراجع القضائية، وهي ذات أهمية في بث الوعي الشرعي والحقوقي لدى المؤسسات وأفراد المجتمع.

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