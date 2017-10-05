‏في جراحة نادرة.. إصلاح الشريان الأبهر لعشريني تعرض لحادث مروري بـ”سعود الطبية”

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في جراحة الأوعية الدموية من إصلاح إصابة حادة للشريان الأبهر الصدري وإعادة التروية الدموية الطبيعية للذراع اليسرى وأحد الشرايين الرئيسية المغذية للدماغ، وذلك لمريض عشريني تعرض لحادث مروري، في عملية استغرقت ست ساعات.

وأوضح الفريق الطبي، أن المريض قد تعرض لرضوض متعددة، وإصابة شديدة للشريان الأبهر من الدرجة الثالثة، وفي نفس الوقت تبين أن لدى المريض شذوذ خلقي في منشأ الشريان الفقري الأيسر.

وأشار الفريق الطبي إلى أن الحالة أدخلت للعمليات، وتم إجراء وصلة وريدية سباتية فقرية، ووصلة سباتية تحت الترقوة للشريان المغذي للذراع وذلك لمنع حدوث السكتة الدماغية ونقص التروية الدموية للطرف العلوي الأيسر.

ونوه الفريق الطبي أن المريض قد خرج من المستشفى بعد رابع يوم له من العملية، ويخضع الآن للمتابعة وحالته الصحية في تحسن مستمر .

تجدر الإشارة إلى مدينة الملك سعود الطبية لديها فريق متخصص لتعامل مع الحالات الطارئة في مجال الحوادث المرورية والإصابات الخطرة.