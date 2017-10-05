 نائب أمير القصيم يشيد بتبرع ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يشيد بتبرع ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يشيد بتبرع ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمنطقة
المناطق - بريدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشكر والعرفان على دعم سموه السخي للجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم بمبلغ 16 مليون ريال ، وذلك ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة.
وأكد سمو نائب أمير منطقة القصيم ، أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ تهتم بجميع أفراد المجتمع ، وتحرص على دعمهم ودعم الجمعيات الخيرية التي تهتم بتلبية احتياجاتهم ـ لافتاً إلى أن دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمنطقة يأتي إيماناً منه ـ يحفظه الله ـ  بأهمية دور الجمعيات الخيرية وما تقدمه من خدمات لشرائح متعددة من أبناء الوطن ، مما يسهم ـ بمشيئة الله ـ في مسيرة التنمية في المنطقة ودعم القطاع غير الربحي ويزيد مساهمته وفقاً لرؤية المملكة 2030م.
كما أشار سموه إلى أن هذا التبرع السخي للجمعيات الخيرية بالمنطقة سوف يسهم في دفع عجلة تنفيذ مشاريعها ، حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمستفيدين بطريقة أفضل ، مشيداً ببرنامج الأمير محمد بن سلمان الخيري وتقديم دعم بمبلغ 16 مليون ريال لخدمة 7296 مستفيد عبر 12 جمعية مختلفة الأنشطة ، شملت سبعة فئات من مرضى السرطان والمقبلين على الزواج والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة “الإعاقة” والتنمية الأسرية “الأسر المحتاجة والمنتجة” ورعاية الأيتام.

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