 أمير القصيم يستقبل الفوزان بمناسبة تعيينة مديراً لميدان الملك سعود للفروسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل الفوزان بمناسبة تعيينة مديراً لميدان الملك سعود للفروسية

أمير القصيم يستقبل الفوزان بمناسبة تعيينة مديراً لميدان الملك سعود للفروسية
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم اليوم في مكتبة بديوان أمارة المنطقة , صالح بن فوزان الفوزان بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم , يرافقه نائب مدير الميدان شافي بن سفر العتيبي .
حيث رحب به سموه مباركاً له تكليفه بهذه المهمة في إدارة الميدان , راجياً بأن تكون له عوناً على العمل الجاد لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في كافة أنحاء المنطقة , وبين سموه أهمية رياضة الفروسية في صقل الإنسان على مستوى الجسد والروح , مؤكداً بأن هذه الرياضة تكسب الإنسان العزم والإصرار والإقدام والشجاعة والتي يتم إكتسابها من الخيل , مبيناً بأن أمارة المنطقة لن تدخر جهداً في دعم كل منشط يسهم في الإرتقاء بالإنسان في المنطقة وتطويرة والدفع بعجلة التطوير لتلك الهواية والمهارة ودعمها وتعزيزها كون المنطقة تزخر بالعديد من محبي الخيل في مدينة بريدة وفي كافة أنحاء محافظات المنطقة , وطالب سموه بالعمل بشكل متواصل لخدمة هذه الرياضة الأصيلة , منوهاً بدعم حكومتنا الرشيده لها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ كونها تقليد عربي أصيل توارثته الأجيال
من جهته أعرب مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة صالح بن فوزان الفوزان عن شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر والدائم واهتمام سموه الدائم بالفروسية وأهلها , مؤكداً بأن توجيهات سموه ستكون منهجاً يتخذ في تطوير العمل وعلى قدر التطلعات والتي تنعكس على خدمة ملاك الخيل ومحبي هذه الرياضة في المنطقة , مؤكداً بأن هذا الدعم هو دافع لميدان الملك سعود للفروسية لحث الخطى وبذل الجهود لتحويل تلك التوجيهات إلى واقع ملموس بإذن الله .

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