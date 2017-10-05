مباراة كرة قدم تجمع سيدات بريطانيا  وسيدات الخليج 

في إطار مشروع الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وبريطانيا ، طرح الجانب البريطاني خلال انعـقاد حلقة نقاش في مقر الأمانة العامة بمجلس التعاون في الرياض مقترحاً لتنظيم مباراة كرة قدم نسائية تجمع فريق السيدات البريطانيات وفريق السيدات الخليجيات ، وقدم الجانب البريطاني استعداده للمشاركة في تنظيم هذه المباراة في المكان الذي يتم الإتفاق عليه ، ويأتي هذا التعاون والشراكة الإستراتيجية امتداداً للإتفاق الذي تم إعلانه في القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة عام 2016م ، والتي تضمنت إطلاق شراكة استراتيجية، لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة ، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية والثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة في الاستقرار والازدهار بين بريطانيا ودول مجلس التعاون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..