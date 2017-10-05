 مباراة كرة قدم تجمع سيدات بريطانيا  وسيدات الخليج  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مباراة كرة قدم تجمع سيدات بريطانيا  وسيدات الخليج 

مباراة كرة قدم تجمع سيدات بريطانيا  وسيدات الخليج 
المناطق ـ الرياض - وليد الحمود

في إطار مشروع الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وبريطانيا ، طرح الجانب البريطاني خلال انعـقاد حلقة نقاش في مقر الأمانة العامة بمجلس التعاون في الرياض مقترحاً لتنظيم مباراة كرة قدم نسائية تجمع فريق السيدات البريطانيات وفريق السيدات الخليجيات ، وقدم الجانب البريطاني استعداده للمشاركة في تنظيم هذه المباراة في المكان الذي يتم الإتفاق عليه ، ويأتي هذا التعاون والشراكة الإستراتيجية امتداداً للإتفاق الذي تم إعلانه في القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة عام 2016م ، والتي تضمنت إطلاق شراكة استراتيجية، لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة ، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية والثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة في الاستقرار والازدهار بين بريطانيا ودول مجلس التعاون.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

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