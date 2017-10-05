مدارس منطقة تبوك ومكاتب التعليم في المحافظات تحتفي بيوم المعلم العالمي

احتفت مدارس منطقة تبوك ومكاتب التعليم في المحافظات اليوم, بمناسبة اليوم العالمي للمعلم من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية, حيث قدم الطلاب والطالبات الورود للمعلمين والمعلمات تقديراً منهم لمكانتهم في المجتمع ودورهم البارز في بناء الأجيال .

وقدمت المدارس التهنئة والهدايا للمعلمين تقديراً للجهود المبذولة من قبلهم في الارتقاء بمستوى التعليم, كما نفذت المدارس عدداً من البرامج والأنشطة الطلابية المتنوعة في هذه المناسبة، وذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية، وتكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات التعليمية والتربوية خلال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ابراهيم بن حسين العُمري, أن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم, والدور الذي يقوم به، مبيناً أن المعلمين والمعلمات على حد سواء رسل معرفة ومصدر إشعاع وما تكريمهم والاحتفاء بهم إلا تعبير عن تقدير المجتمع والعالم بأسره لهم وشعور صادق لمن يحمل رسالة العلم والمعرفة والتربية, مشيراً إلى أنه جرى التوجيه باستثمار مناسبة الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في المدارس بفعاليات تشمل التعريف بدور المعلم الريادي في تنشئة وإعداد أجيال المستقبل .

وكان مدير تعليم تبوك ومساعدوه ومديرو الإشراف التربوي قد قاموا اليوم, بزيارات للمدارس للمشاركة في الفعاليات والمناشط التي تنفذها المدارس بهذه المناسبة .