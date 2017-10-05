 انطلاق “أحوازنا” رسمياً كأول قناة عربية عن “الأحواز” المحتلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انطلاق “أحوازنا” رسمياً كأول قناة عربية عن “الأحواز” المحتلة

انطلاق “أحوازنا” رسمياً كأول قناة عربية عن “الأحواز” المحتلة
المناطق-الأحواز

انطلقت الخميس 5 أكتوبر الجاري رسميا قناة “أحوازنا” الفضائية كأول قناة تتناول قضية الشعب العربي الأحوازي الواقع تحت الاحتلال الفارسي الغاشم منذ ما أكثر  من 93 عام، وذلك عبر قمر النايلسات ، وذلك بتردد أفقي 11526، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ : 6/5.

وأكدت قناة “أحوازنا” التي بدأت عملها ببث تجريبي في بيانها الافتتاحي، على أنها ستعمل كقناة تلفزيونية وطنية تسعى لأن تكون مرآة صادقة تعكس للعالم معاناة الشعب العربي الأحوازي، في ظل الاحتلال الفارسي، وتبرز نضاله وتضحياته وأماله وتطلعاته.

ونبهت القناة على أنها ستهدف إلى ترسيخ المفاهيم النضالية العربية المرتبطة بالقضية الأحوازية؛ عبر بث برامج متنوعة حوارية وثقافية ووثائقية؛ بالإضافة إلى متابعة يومية لتقديم الخدمة الإخبارية بالتركيز على المستجدات من يوميات المواطن الأحوازي.

وشددت القناة على أنها تهدف إلى كسب ثقة المشاهد الأحوازي بشكل خاص والعربي بصفة عامة، عبر ملامسة واقعه المرير وطرح قضاياه وهمومه، بعيداً عن مؤثرات الاحتلال الفارسي ورؤيته التي دأبت على قلب الحقائق لتصبح مختلفة تماماً بل مناقضة.

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