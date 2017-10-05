مرحلة جديدة من التكامل بين الطيران المدني السعودي والإماراتي

رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي وفد المملكة العربية السعودية ، في جلسات الخلوة الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي عقدت من 4 إلى 5 أكتوبر 2017م في دبي، بهدف بحث آفاق جديدة مشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني.

وحضر جلسات الخلوة عدد من مسؤولي الهيئة, وكبار مسؤولي شركات الطيران العاملة بالمملكة وخبراء في مجالات الطيران المدني.

وأكد المجتمعون أن العلاقات بين البلدين متأصلة وراسخة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل.

وتضمنت الجلسات أيضا عدداً من الجلسات وحلقات نقاش عامة وعروض تقديمية تناولت عدد من الموضوعات، بما فيها أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران, والملاحة الجوية, والبنية التحتية, والعلاقات التجارية, بين شركات البلدين، بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل.

كما ركزت على أهمية دراسة جدوى المضي قدما في إنشاء سوق مشترك للطيران المدني وأثر ذلك على تعزيز التنوع الاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين.

وقامت الهيئة بتقديم عرض مرئي بهذه المناسبة تضمن تاريخ الطيران المدني المشرق بالدولة, نظراً لتزامن تاريخ عقد الجلسة مع احتفال الإمارات بيوم الطيران المدني الخامس من أكتوبر.

وتأتي جلسات الخلوة تحقيقاً لرؤية المجلس والتنسيق للبلدين في أن يكون المجلس القدوة في التعاون الفعال على المستويين العربي والإقليمي عبر تحقيق التكامل في مختلف المجالات من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين الشقيقين، والتي تم تتويجها بالتوقيع على بيان مشترك بين البلدين.