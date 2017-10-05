 المجلس البلدي بامانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 29 ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي بامانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 29 )

المجلس البلدي بامانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 29 )
المناطق - عسير
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 29 ) يوم الخميس الموافق 15 / 1 / 1439 برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال  ودراستها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها تمهيدا لاعتمادها في جلسته العادية  :
– مناقشة ما تم حيال ( دوار الكهرباء – جسر لبنان – طريق المائة – سما ابها – جسر المنهل الطريق الرابط بين الحزام والستين )
– دور اللجان في مخاطبة الامانة بخصوص المواد 9 – 10 – 11 – 12 من اللائحة التنفيذيه لنظام المجالس البلديه
– الطريق الرديف لطريق المحالة يبدا من طريق الملك فهد الى المجاهدين ومدخله غير مزدوج بمسافة 600 م يحتاج الى اعادة سفلتة وانارة
– ايجاد بدائل مناسبة لطرق الاستثمار
– مناقشة الدعم المالي للامانة
– خطابات اللجان للامانة
– الوفورات من مشروعالاولويات لتحسين الطرق والوصلات للطرق الترابية من الوفورات في مربة العليا والسفلى
– مناقشة محضر لجنة الخدمات الخامس
– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها

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