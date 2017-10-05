بتمثيل رفيع المستوى ختام مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية .. بحضور رشنـه كورهنان القنصل العام في القنصلية الأمريكية بالظهران

بتمثيل رفيع المستوى رشنـه كورهنان القنصل العام في القنصلية الأمريكية بالظهران تحضر ختام مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية ( تدريب مدربين TOT) بمرحلته الثالثة على مستوى المملكة والمنعقد للفترة ١١_ ١٥ محرم لعام ١٤٣٩ هـ ، بإدارة تنظيمية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للجانبين .

وقالت : البروفيسورة الأمريكية مارغريتا كالدرون من جامعة جون هوبكنز ، والرئيس التنفيذي لشركة مارغريتا كالدرون وشركائها والمدربة الرئيس في مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللُّغَة الإنجليزية، بأنها فرصة عظيمة للعمل والتواصل مع نخبة من السيدات السعوديات اللاتي يعملن في حقل التعليم.

وأضافت البروفيسورة تشرفت كثيراً في زيارتي للمملكة وهي أول زيارة واستمعت جداً بالأماكن التي زرتها، والمملكة العربية السعودية بلد جميل جداً.

وعبرت البرفسورة الأميركية للمعلّمة السعودية في يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر بأن ” السعوديات اللاتي يعملن في حقل التعليم قديرات في عملهن وذكيات، ولديهن قلب رحيم ورائع”

جدير بالذكر بأن عدد الوفود المشاركة 151 للجانبين، مكون من خبراء وخبيرات ومشرفات عموم بوزارة التعليم ومدربين مركزيين ومشرفين ومتدربين.