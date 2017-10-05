 بتمثيل رفيع المستوى ختام مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية .. بحضور رشنـه كورهنان القنصل العام في القنصلية الأمريكية بالظهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بتمثيل رفيع المستوى ختام مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية .. بحضور رشنـه كورهنان القنصل العام في القنصلية الأمريكية بالظهران المجلس البلدي بامانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 29 ) مرحلة جديدة من التكامل بين الطيران المدني السعودي والإماراتي انطلاق “أحوازنا” رسمياً كأول قناة عربية عن “الأحواز” المحتلة مدارس منطقة تبوك ومكاتب التعليم في المحافظات تحتفي بيوم المعلم العالمي وزير التعليم يعلن تشكيل مجلس استشاري للمعلمين والمعلمات برئاسته “سابك” تعرض على المستثمرين الروسيين الفرص الاستثمارية في المملكة خادم الحرمين والرئيس الروسي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين رئيس الحياة الفطرية يعرب عن استيائه باصطياد الطيور المهاجرة نائب أمير الشرقية للنادي الأدبي بالأحساء : يثمن ما يقوم به النادي تجاه الحركة الثقافية ومثقفي الأحساء خادم الحرمين والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية مدير تعليم تبوك يكرم حارس مدرسة لتفانيه في عمله

بتمثيل رفيع المستوى ختام مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية .. بحضور رشنـه كورهنان القنصل العام في القنصلية الأمريكية بالظهران

بتمثيل رفيع المستوى ختام مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية .. بحضور رشنـه كورهنان القنصل العام في القنصلية الأمريكية بالظهران
المناطق – منال الدوسري
بتمثيل رفيع المستوى  رشنـه كورهنان القنصل العام  في القنصلية الأمريكية بالظهران تحضر ختام مشروع التطوير المهني  لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية ( تدريب مدربين TOT) بمرحلته الثالثة على مستوى المملكة والمنعقد للفترة ١١_ ١٥ محرم لعام ١٤٣٩ هـ ، بإدارة تنظيمية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للجانبين .
وقالت : البروفيسورة الأمريكية مارغريتا كالدرون  من جامعة جون هوبكنز ، والرئيس التنفيذي لشركة مارغريتا كالدرون وشركائها والمدربة الرئيس في مشروع  التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللُّغَة الإنجليزية، بأنها فرصة عظيمة للعمل والتواصل مع نخبة من السيدات السعوديات اللاتي يعملن في حقل التعليم.
وأضافت البروفيسورة تشرفت كثيراً في زيارتي للمملكة وهي أول زيارة واستمعت جداً بالأماكن التي زرتها، والمملكة العربية السعودية بلد جميل جداً.
وعبرت البرفسورة الأميركية للمعلّمة السعودية في يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر بأن ” السعوديات اللاتي يعملن في حقل التعليم قديرات في عملهن وذكيات، ولديهن قلب رحيم ورائع”
جدير بالذكر بأن عدد الوفود المشاركة 151 للجانبين، مكون من خبراء وخبيرات ومشرفات عموم بوزارة التعليم ومدربين مركزيين ومشرفين ومتدربين.
ويهدف مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية إلى إكساب المدربين المركزيين التدريب والتطوير وفق معايير عالية لأفضل الممارسات التدريبية والخبرات العالمية للغة الإنجليزية، وتنمية عالية لمهارات تدريب المدربين.

ودار استراتيجية التدريب خبراء دوليون وفق المعايير الدولية هما الخبير الأمريكي هيكتور مونتيقرو، والبروفيسورة الأمريكية مارغريتا كالدرون.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>