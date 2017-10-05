 حملة “الشرقية وردية” تواصل فعالياتها التوعوية والتثقيفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حملة “الشرقية وردية” تواصل فعالياتها التوعوية والتثقيفية

حملة “الشرقية وردية” تواصل فعالياتها التوعوية والتثقيفية
المناطق – منال الدوسري
واصلت حملة “الشرقية وردية” أمس في يومها الثامن فعالياتها التوعوية والتثقيفية بمجمع الراشد بالخبر وسط حضور غفير من الزوار ومسئولي الجهات الحكومية والخيرية والخاصة .
وتشرفت الحملة بزيارة كل من مشرفات وأيتام من مبرة الإحسان الخيرية بالخبر ، وفد الجمعية السعودية للإعاقة السمعية وفد مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير برئاسة مديرة المركز أ. روئ باحارث ، أمانة جائزة رواد الرياضة بالشرقية بوجود نجوم المنتخب سابقا خليل الزياني وصالح خليفة ، نجوم السوشل ميديا بالمملكة (مرعي،عبدالعزيز اليامي) أمانة المنطقة الشرقية برئاسة وكيل الأمين م. عصام المُلا
وقد اطلعت الوفود الزائرة على فعاليات الحملة بمجمع الراشد مشيدين بما شاهدوه من برامج صحية لنشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع ، حيث تم تكريم هذه الجهات من مسئولي الجمعية على مسرح الفعاليات

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