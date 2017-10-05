حملة “الشرقية وردية” تواصل فعالياتها التوعوية والتثقيفية

واصلت حملة “الشرقية وردية” أمس في يومها الثامن فعالياتها التوعوية والتثقيفية بمجمع الراشد بالخبر وسط حضور غفير من الزوار ومسئولي الجهات الحكومية والخيرية والخاصة .

وتشرفت الحملة بزيارة كل من مشرفات وأيتام من مبرة الإحسان الخيرية بالخبر ، وفد الجمعية السعودية للإعاقة السمعية وفد مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير برئاسة مديرة المركز أ. روئ باحارث ، أمانة جائزة رواد الرياضة بالشرقية بوجود نجوم المنتخب سابقا خليل الزياني وصالح خليفة ، نجوم السوشل ميديا بالمملكة (مرعي،عبدالعزيز اليامي) أمانة المنطقة الشرقية برئاسة وكيل الأمين م. عصام المُلا