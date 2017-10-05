 نشاط الطالبات ينفذ البرنامج التدريبي مهارات نظم الشعر العربي الفصيح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نشاط الطالبات ينفذ البرنامج التدريبي مهارات نظم الشعر العربي الفصيح

نشاط الطالبات ينفذ البرنامج التدريبي مهارات نظم الشعر العربي الفصيح
المناطق - تبوك
استعدادا للمشاركة في المشروع الوزاري المهارات الأدبية نفذ تعليم تبوك ممثلا بإدارة نشاط الطالبات البرنامج التدريبي ( مهارات نظم الشعر العربي الفصيح ) الذي يهدف إلى تدريب الطالبات على مهارات وفنون نظم الشعر العربي الفصيح بحضور منسقة البرنامج رئيسة النشاط الثقافي بالإدارة أ. مريم الفدا.
واستهدف البرنامج طالبات المرحلة الثانوية ، وقد ناقشت المدربة المعلمة أ. نورة العمراني من الابتدائية الثالثة عشر المتدربات بمحاور البرنامج ومن أهمها : تعريف علم العروض ، الأسباب والأوتاد ، الزحافات والعلل ،  بحور الشعر ، الأغراض الشعرية ، تطبيقات عملية على نظم الشعر والإلقاء الشعري
 كان ذلك بمتابعة وحضور من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح والتي قدمت بدورها الشكر للثانوية الثالثة والعشرين ممثلة بقائدتها أ. كتبة العطوي وجميع منسوباتها على استضافة هذا البرنامج الذي استمر لمدة يومي الأربعاء والخميس الموافق 1439/1/15-14 .

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