 الناصر: لا توجد محادثات مع شركات روسية لتضطلع بدور في الطرح العام الأولي لأرامكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الناصر: لا توجد محادثات مع شركات روسية لتضطلع بدور في الطرح العام الأولي لأرامكو

الناصر: لا توجد محادثات مع شركات روسية لتضطلع بدور في الطرح العام الأولي لأرامكو
رويترز

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة رامكو السعودية، اليوم الخميس، أن خطة الطرح العام الأولي لأسهم الشركة مازالت تمضي في مسارها للتنفيذ في عام 2018، مشيراً إلى إنه لا توجد محادثات جارية مع شركات روسية لكي تضطلع بدور في الطرح العام الأولي لأرامكو المقرر العام المقبل.
وأوضح الناصر خلال منتدى حول الطاقة في موسكو أن الشركة ستجرى تقييماً للمستثمرين المحتملين في الوقت الذي تمضي فيه قدماً صوب إحراز تقدم بشأن قرار توقيت ومكان الطرح.
وأضاف أن الشركة تدرس العديد من فرص الاستثمار مع شركات روسية لكن لا توجد خطط في الوقت الراهن لشراء حصة في مشروع غاز طبيعي مسال تابع لنوفاتك.
ورداً على سؤال حول إمكانية الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لنوفاتك (القطب الشمالي للغاز المسال-2)، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو للصحفيين في موسكو: “لا نبحث هذا في هذه المرحلة. ندرس فرصا للعمل سوياً مع شركات مختلفة، لكن بشأن ما ذكرته على وجه الخصوص، لا يوجد شيء من جانب أرامكو السعودية”.

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