 أردوغان: سنغلق المجال الجوي والمعابر الحدودية أمام كردستان العراق ردا على الاستفتاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أردوغان: سنغلق المجال الجوي والمعابر الحدودية أمام كردستان العراق ردا على الاستفتاء

أردوغان: سنغلق المجال الجوي والمعابر الحدودية أمام كردستان العراق ردا على الاستفتاء
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن كامل المجال الجوي والحدود البرية ستغلق أمام إقليم كردستان العراق على خلفية استفتاء الاستقلال عن العراق الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي.

وقال أردوغان، اليوم الخميس، مخاطبا سلطات كردستان العراق: “ماذا ستفعلون الآن؟ فمن الشمال تركيا ومن الجنوب حكومة بغداد ومن الغرب سوريا ومن الشرق إيران”.

وتابع: “إلى أين ستذهبون؟ وكيف ستدخلون وتخرجون من الإقليم؟ وقد أغلق المجال الجوي وقريبا ستغلق المعابر البرية أيضا”.

وأكد الرئيس التركي رفض أنقرة لاستفتاء كردستان، مشيرا إلى أن “هذا الرفض لا علاقة له بالأكراد، وإنما مرده أن الاستفتاء جرى دون مشاورة أنقرة، وفي وقت يحتاج فيه العراق إلى الوحدة، فهذا الاستفتاء خيانة لوحدة الأراضي العراقية”.

وقال أردوغان إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تدعم الاستفتاء.

وأضاف أن “مؤامرات التمزيق والتقسيم والتحريض العرقي والمذهبي التي تجري في سوريا والعراق، هدفها محاصرة تركيا من الجنوب”.

وأشار إلى أن “هذه المحاصرة ليست فقط من خلال الحدود، بل هي مؤامرة كبيرة تمتد إلى داخل البلاد أيضا، وسنعمل على إفشالها على غرار المؤامرات السابقة”.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي شمول الاستفتاء محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين حكومة المركز في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، والتي يسكنها التركمان بالإضافة إلى الكرد والعرب، وتعهد باتخاذ تدابير اقتصادية ردا على استفتاء كردستان، من بينها، قطع إمدادات النفط عبر خط أنابيب كركوك – جيهان لتصدير النفط الخام من الحقول النفطية في كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

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