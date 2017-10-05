 اجتماع بين غرفة الباحة والكلية التقنية بالمنطقة لإعداد خطة عمل مشتركة لإنجاح ملتقى التوظيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اجتماع بين غرفة الباحة والكلية التقنية بالمنطقة لإعداد خطة عمل مشتركة لإنجاح ملتقى التوظيف

اجتماع بين غرفة الباحة والكلية التقنية بالمنطقة لإعداد خطة عمل مشتركة لإنجاح ملتقى التوظيف
المناطق - الباحة
عقد  أمين عام غرفة الباحة  عبدالرحمن شرف الزهراني وعميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة المهندس مرعي بن سعد القرني اجتماعا بمقر الغرفة التجارية وذلك بحضور
مساعدي الأمين العام ومدير العلاقات العامة ومدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير مركز المنشأت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة
وناقش الاجتماع  التعاون المشترك بين الكلية والغرفة بشأن عقد ملتقى للتوظيف بمقر الكلية التقنية والذي يهدف إلى توظيف خريجي الكلية والمعهد الصناعي من خلال مايعرض من فرص وظيفية من قبل الشركات والمؤسسات الصغيرة ،و تم الإتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لإنجاح ملتقى التوظيف المزمع عقده بمقر الكلية التقنية والذي يسعى لدراسة احتياج القطاع الخاص إلى توطين الوظائف واستقطاب وتعيين خريجي الكلية والمعهد الصناعي من أبناء المنطقه بالدرجة الأولى والشباب السعودي بشكل عام ويأتي ذلك تطبيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م وتحقيق التنمية المستدامة وصولاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م.

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