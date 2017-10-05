وزير الطاقة والأمين العام لأوبك يبحثان التزام الدول المنتجة باتفاقية خفض الإنتاج

عقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم اجتماعا مع معالي الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الحالية إلى روسيا الاتحادية.

وتناول الاجتماع تطورات أسواق البترول العالمية، واستعراض مسيرة العمل باتفاقية خفض الإنتاج بين الدول المنتجة داخل المنظمة وخارجها، ومدى التزام الدول المشاركة في هذه الاتفاقية، وتأثير ذلك على التوازن المرتقب للسوق البترولية الدولية.

كما تطرق الاجتماع إلى حث الدول المشاركة في الاتفاقية على الالتزام التام بنِسَب الخفض بحسب الاتفاقية وعدم التراخي في ظل تحسن الأسواق التدريجي.