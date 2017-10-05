 مغردون بصوت واحد شكرا معلمي تصل الترند | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مغردون بصوت واحد شكرا معلمي تصل الترند

مغردون بصوت واحد شكرا معلمي تصل الترند
المناطق - عادل الزهراني
نثر المغردون مشاعرهم شعراً ونثراً، في أكثر من 100 ألف تغريدةٍ حتى الآن في هاشتاقٍ تحت وسم #اليوم_العالمي_للمعلم   ووسم  #شكرا_معلمي أوصلوه إلى قمة الترند السعودي، امتلأ وفاءً وإجلالاً وحباً صادقاً لمن يبذل نفسه كل يوم في سبيل رفع الجهل عن المجتمع، يومُ المعلم جاء ليذكّر كل ناسٍ بأفضال من علّمه الحروف التي يكتب بها هجاءً! والأرقام التي يحسب بها معاشاً! والقصائد التي نسي منها قول “شوقي”: “قم للمعلم وفّه التبجيلا…”.
كما  ذكر عدد من  المغردين أن المعلم لايحتاج إلى شعارات  أو عبارات  إنما  يحتاج  لاحترامه  وإنصافه  وإرجاع  له  هيبته  ومن المغردين. .

– د. أحمد العيسى
“‏احتفلنا قبل قليل في وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، فشكراً من القلب للمعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم”.
-وليد  العنزي

‏#اليوم_العالمي_للمعلم
تحية ودعاء خالص لكل معلم أمين أتقن عمله وتفانى في رسالته وكان سببا بعد الله أو سيكون في تحقيق أحلامنا

– عمر فاروق
“‏مليون تحية للمعلمين “الخارقين” ‏الذين يحولون التعليم التقليدي بمناهجه المملة إلى أرض للملاهي يتمنى الكل خوضها”.

– د. عبدالعزيز التويجري
“اليوم العالمي للمعلم؛ الخامس من أكتوبر كل عام، الاهتمام بالمعلم تكويناً وتدريباً ووظيفياً ومكانةً؛ عامل مهم لإنجاح التعليم وتحقيق أهدافه”.

– د. أفراح الحميضي
“‏كل معلم له أجور دنيا وافية آخر الشهر، لكن المخلص فقط هو من ينال أجراً آخر مضاعفًا كل ثانية، فتأمل الربح وتزود”.

– عادل الكلباني
“‏يكفيك في فضل المعلم أن أول من علمنا القراءة والكتابة يشاركنا أجر كل ما تعلمناه وقرأناه!”.

-يوسف  الزهراني


المعلم هو الأساس الذي يبنى عليه المجتمع والاهتمام به هو ما يحقق النهضة والتقدم

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