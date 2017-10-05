رئيس هيئة النقل العام: الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واعدة جدا وذات جدوى اقتصادية عالية

أوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح،‏ أن الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واعدة جدا، وذات جدوى اقتصادية عالية، خاصة وأن المملكة متجهة بخطى ثابتة نحو إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة أنظمة النقل المختلفة.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول الذي انطلقت أعماله اليوم في موسكو، حرص المملكة على زيادة المحتوى المحلي من مشاركة القطاع سواء في تصنيع الأنظمة أو قطع الغيار داخل المملكة أو في زيادة الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات الوطن.

وبين أن هيئة النقل العام دعت القطاع الخاص الدولي لاستثمار الفرص الواعدة في مجال السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعقد ورشة عمل دولية في مدينة الرياض تعرض فيها الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وقال الدكتور الرميح: إن المملكة بمساحتها الجغرافية الهائلة، ومكانتها الاقتصادية المتقدمة إقليميا ودوليا، مستعدة تماما لشراكة القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي في مختلف قطاعات النقل، مبينًا أنه لمس من المستثمرين الروس الرغبة في الاستثمار في قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية في ظل التطور الذي يشهده هذا القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.