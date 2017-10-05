 رسميا.. 3 دول تتقدم بطلب مشترك لتنظيم مونديال 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رسميا.. 3 دول تتقدم بطلب مشترك لتنظيم مونديال 2030

رسميا.. 3 دول تتقدم بطلب مشترك لتنظيم مونديال 2030
المناطق - وكالات

تقدمت الأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي، رسميا بطلب مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وقدمت الدول الثلاث ملفها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو”، الذي حل أمس الأربعاء، بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، للوقوف على مدى جدية الملف واستعداد الدول الثلاث لاستضافة التظاهرة الكروية الأكبر في عالم كرة القدم.

وكانت النسخة الأولى من كأس العالم (1930) أقيمت في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي، التي ترغب في إحياء الذكرى المئوية لها.

أما الأرجنتين فقد استضافت البطولة مرة واحدة عام 1978، وأحرزت اللقب في ذاك العام، ومرة ثانية عام 1986 في المكسيك.

واستضافت أمريكا الجنوبية آخر كأس للعالم عام 2014 في البرازيل، ويتوقع أن تواجه منافسة على استضافة مونديال 2030 من قارة آسيا، لا سيما في ظل عزم الصين على استضافة النهائيات.

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات كأس العالم 2018 و2022 ستقام في روسيا وقطر على الترتيب. أما مونديال 2026، فتقدم المغرب بملف ترشيح لاستضافته، إضافة إلى ملف مشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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