 الصليب الأحمر: القتال المستعر بسوريا حاليا هو الأسوأ منذ معركة حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الصليب الأحمر: القتال المستعر بسوريا حاليا هو الأسوأ منذ معركة حلب

الصليب الأحمر: القتال المستعر بسوريا حاليا هو الأسوأ منذ معركة حلب
المناطق - وكالات

اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أن القتال المستعر في عدة مناطق في سوريا حاليا، هو أسوأ قتال منذ معركة شرق حلب العام الماضي، وقد أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين.

وقالت اللجنة في بيان، أن هناك أنباء عن أضرار لحقت بنحو عشرة مستشفيات في الأيام الـ10 الأخيرة، مما حرم مئات الآلاف من الحصول على الرعاية الطبية.

وعبّرت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع من الرقة إلى إدلب مرورا بالغوطة الشرقية.

وقالت ماريان غاسر، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا :”على مدى الأسبوعين الماضيين، شهدنا زيادة مقلقة في العمليات العسكرية المرتبطة بمستويات مرتفعة من الضحايا المدنيين… ينقل زملائي قصصاً مروعة مثل عائلة تضم 13 فرداً فرت من مدينة دير الزور لتفقد عشرة من أفرادها في ضربات جوية وانفجار عبوات ناسفة على الطريق”.

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