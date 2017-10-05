خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الروسي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو مساء اليوم، معالي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون العسكري بين المملكة وروسيا.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

كما حضره من الجانب الروسي، رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني شوغايف ديمتري، ورئيس العمليات لهيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول سيرغي رود سكوي، ورئيس الهيئة للتعاون الدولي العسكري لوزارة الدفاع اللواء كشيموفسكي اليكسندر، والنائب الأول لرئيس هيئة الاستطلاع لأركان القوات المسلحة كوستوكوف اغوار.