 العقيد الربيعان للمناطق : خمس حالات تستوجب قيد مخالفة قطع إشارة أثناء الإلتفاف لليمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العقيد الربيعان للمناطق : خمس حالات تستوجب قيد مخالفة قطع إشارة أثناء الإلتفاف لليمين

العقيد الربيعان للمناطق : خمس حالات تستوجب قيد مخالفة قطع إشارة أثناء الإلتفاف لليمين
المناطق _الرياض

جدد الناطق الرسمي للإدارة العامة للمرور العـقيد طارق الربيعان الدعوة لقائدي المركبات بضرورة الإلتزام بضوابط الإلتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء تجنباً لقيد مخالفة قطع إشارة مرورية ، وأوضح العـقيد الربيعان في حديث خاص لصحيفة المناطق أن على قائدي المركبات الإلتزام بخمس ضوابط أولها التوقف قبل الإلتفاف لليمين للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ، ثانياً الإلتفاف قبل إشارة المثلث الموضحة عند بعض التقاطعات وفي حال الإلتفاف بعده فإن ذلك يعد قطع إشارة ، الحالة الثالثة التقيد بالمسار الأيمن قبل الإلتفاف في حال كان الطريق رئيسي بدون خدمة ، أما الحالة الرابعة فيجب على قائدي المركبات الإلتفاف يميناً من طريق الخدمة في حال كان هنا طريق رئيسي وطريق خدمة وأخيراً عدم الإلتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الإلتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء.

وفي سؤال لصحيفة المناطق عن وجود حالات تصوير من كاميرات المراقبة المرورية لبعض المركبات عند الإشارات أثناء الإلتفاف لليمين بالرغم من الالتزام بكافة التعليمات أكد العقيد الربيعان أن كل من يلتزم بهذه التعليمات ويتم تصويره وتلقيه رسالة مخالفة مرورية عليه مراجعة الإدارة العامة للمرور للتأكد من صحة عدم وقوع المخالفة لتسويتها

 

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