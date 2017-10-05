 مصرع شخصين وإصابة في حادثيين مرورية بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 محرّم 1439 هجريا, الموافق 5 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصرع شخصين وإصابة في حادثيين مرورية بالباحة

مصرع شخصين وإصابة في حادثيين مرورية بالباحة
المناطق _ الباحة
إصيب شخص وتوفى آخر في حادث تصادم بوراخ مفرق البعيثة مقابل المنتزه وفي التفاصيل التي وردت على لسان المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان بلاغاً  ورد لعمليات الهلال  يفيد بوقوع حادث تصادم وعند مباشرته تبين وجود إصابتين حالة متوسطة تم التعامل معها في الموقع إسعافياً من قبل الفرقة الإسعافية وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى العقيق العام وحاله متوفيه بالموقع.
كما أفاد الزهراني أن بلاغاً آخر عن حادث ورد  للعمليات عن وقوع حادث انقلاب بالمخواة – بطاط وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تبين أن السيارة محترقة مما تسبب بإحتراق السائق ووفاته متفحماً داخل السيارة بسبب الاحتجاز

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