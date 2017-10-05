محافظ صبيا يطمئن على صحة الجندي الكناني

تابع سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للجندي أول / إدريس بن هادي الكناني أحد منسوبي حرس الحدود بعد إصابته في ميدان الشرف والفداء على الحدود الجنوبية في مركز الربوعة بمنطقة عسير .

واطمأن المحافظ في اتصال هاتفي بوالد المصاب على وضعه الراهن ومراحل علاجه في مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض . مثمناً بسالة وتضحية الكناني وما يتمتع به من روح معنوية مرتفعة .

ومن جانبه أعرب الأستاذ هادي الكناني عن تقديره لمبادرة محافظ صبيا مؤكداً بأن ابنه كان يتمنى الشهادة وأنه على استعداد للعودة مجدداً للمشاركة مع زملائه أبطال القوات المسلحة وحرس الحدود دفاعاً عن ثرى هذه البلاد المقدسة وقيادتها الرشيدة