 عمل الرياض يضبط “31” مخالفة تأنيث ويرحل “3” وافدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يضبط “31” مخالفة تأنيث ويرحل “3” وافدين

عمل الرياض يضبط “31” مخالفة تأنيث ويرحل “3” وافدين
المناطق _ الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض بمشاركة الجهات الشريكة وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض حملة  تفتيشية استهدفت محلات المستلزمات النسائية  تم خلالها ضبط ٣١ مخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية،   كما  نفذ  مفتشو  عمل  الرياض  حملة  تفتيشية  أخرى  على  عدد  من  محلات  بيع  وصيانة الجوالات للتأكد  من التزام  أصحاب  الأعمال  بنظام  العمل  واللوائح  والقرارات  المنظمة  للسوق.

, تم  خلال هذه الحملات  ضبط  ٤٠  مخالفة  والقبض٣ وافدين وإحالتهم لإدارة  الوافدين لانهاء اجراءات  ترحيلهم   وتطبيق  العقوبات  والجزاءات  بحق  القائمين  عليها وذلك  لعدم التزامهم  بتنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوسف السيالي أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود فرعوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمتابعة تنفيذ برامج التوطين وكافة القرارات المنظمة لسوق العمل ومنها قرار تأنيث نقاط بيع المستلزمات النسائية ومتابعة كافة الاشتراطات الخاصة بها وتوطين قطاع الاتصالات وتنظيم سوق العمل بشكل عام والتأكد من تطبيق الأنظمة وسلامة الإجراءات .

وأكّد السيالي استمرار الحملات التفتيشية لفرع الوزارة بالمنطقة على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات لأنظمة العمل من خلال تطبيق “معاً للرصد”أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 ، مؤكدا أن الوزارة تتعامل فوريا مع البلاغات، حرصا منها على تطوير وتحسين بيئة العمل.

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