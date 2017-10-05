 جولات تفتيشية لمكتب عمل أملج تضبط عدد من المخالفات وتتابع توظيف السعوديين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جولات تفتيشية لمكتب عمل أملج تضبط عدد من المخالفات وتتابع توظيف السعوديين

جولات تفتيشية لمكتب عمل أملج تضبط عدد من المخالفات وتتابع توظيف السعوديين
المناطق - أملج - فايز السميري
نفذ مكتب العمل بأملج جولة تفتيشية على بعض الأنشطة المختلفة بالمحافظة حيث تم زيارة 10 منشآت على عدد من المطاعم التي تقدم المأكولات السريعة وكذلك عدد من  مراكز البيع الكبيرة مع استمرار زيارة ومتابعة الفنادق والشقق المفروشة لمتابعة توطين وظائف الاستقبال المقصورة بها العمل على السعوديين .
حيث تم ضبط مخالفة بيع الملابس النسائية الداخلية على أحد المراكز التجارية الكبرى بالمحافظة وتم توجيه عدد من الإنذارات الكتابية التي تضمنت بعض الملاحظات مثل عدم تسجيل النشاط وعدم إبلاغ مكتب العمل بممارسة النشاط وكذلك عدم توطين منافذ البيع ( محاسبين الزبائن) في بعض المنشآت حيث تم إشعار المنشآت بضرورة تلافيها خلال مدة زمنية معينه وإحلال السعوديين محل الوافدين بتلك الكاشيرات .

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