 رعاية الرياض تستقبل سفراء الكويت و السودان وجيبوتي في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رعاية الرياض تستقبل سفراء الكويت و السودان وجيبوتي في المملكة

رعاية الرياض تستقبل سفراء الكويت و السودان وجيبوتي في المملكة
المناطق _ الرياض

استقبلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بحضور مدير عام فرع الوزارة الأستاذ/ يوسف السيالي. وضمن فعاليات اليوم العالمي للمسنين، سفراء كلاً من دولة الكويت معالي الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح، ومعالي سفير جمهورية السودان: عبدالباسط بدوي السنوسي، ومعالي سفير جمهورية جيبوتي: ضياء الدين بامخرمه.

وقد كان في استقبال السفراء عدد من منسوبي الدار في مقدمتهم الأستاذ/ عبدالله العجلان مدير دار الرعاية الاجتماعية، الذي قدم للوفد شرحاً مفصلا عن خدمات الدار المقدمة لـ73 مسناً من المشمولين بالرعاية داخل الدار.

بعد ذلك شارك السفراء الثلاثة المسنين تقطيع الكعكة المقدمة من سفارة الكويت وتبادلوا معهم الأحاديث الودية وتجولوا في كافة مرافق واقسام الدار مثل  (قسم العلاج الطبيعي، والخيمة الشعبية، والأقسام النفسية والاجتماعية والطبية)برفقة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ يوسف السيالي والتقط الجميع الصور التذكاريه.

وفي ختام الزيارة كرم السيالي أصحاب المعالي السفراء بدروع تذكارية معبراً لهم عن بالغ شكره وتقديره لهذه البادرة الطيبة ومؤكدا على مدى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج الاجتماعية، لما فيه صالح هذه الفئة من تعزيز إحساسهم بتقدير المجتمع لهم ودمجهم فيه.

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