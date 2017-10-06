 ترامب يعتزم إلغاء الاتفاق النووي الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ترامب يعتزم إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

ترامب يعتزم إلغاء الاتفاق النووي الإيراني
المناطق _ وكالات

كشفت مصادر أمريكية مسؤولة أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن عدم صلاحية الاتفاق النووي الإيراني للولايات المتحدة، لافتةً إلى أن الرئيس الأمريكي يستعد لسحب الثقة من الاتفاق النووي الإيراني وعدم التصديق عليها، ومنح الكونجرس مهلة لمراجعة الاتفاق.
وبّينت المصادر أن “ترامب” سيعلن قراره النهائي بشأن الاتفاقية الأسبوع المقبل، موضحةً أن قراره هذا سيحيل الملف إلى الكونجرس الذي سيكون أمامه 60 يوماً لتحديد النهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة تجاه الاتفاق.

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