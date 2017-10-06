مملكة البحرين تشيد بجهود قوات الأمن السعودية في إحباط المخططات الإرهابية

أشادت مملكة البحرين بالجهود الجبارة والحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية في إحباط المخططات الإجرامية والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية وتوفير كل سبل الحماية والأمن للمواطنين والمقيمين وردع كل من يحاول المساس بأمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها أو المساس بالسلم الاجتماعي فيها.

وشددت البحرين على موقفها الراسخ الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ ، ودعمها لدورها الريادي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم ككل وتأييدها التام لمساعيها المتواصلة لاجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها وردع كل من يدعمها ويمولها.