 الثانوية ال35 والثانية للكبيرات بالطائف تحتفي بيوم المعلم بحفل مميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الثانوية ال35 والثانية للكبيرات بالطائف تحتفي بيوم المعلم بحفل مميز

الثانوية ال35 والثانية للكبيرات بالطائف تحتفي بيوم المعلم بحفل مميز
المناطق _ عادل الزهراني
بحروفٍ تتقاطر مع همسات الندى وعطر الزهر وفي  صباح  لا يشبه  كل الصباحات   أقيم اليوم الخميس ١٥/ ١/ ١٤٣٩هـ / ٥اكتوبر ٢٠١٧ احتفاليةبالثانوية ال35 لتعليم الكبيرات والثانية بالطائف باليوم العالمي للمعلم تحت شعار
معلمتي يابحر العطاء .
وقد بدأ الحفل  بمسيرة المعلمات ثم تلاهـ نشيد  ترحيبي من الطالبات وتتابعت فقرات الحفل مابين كلمات شكر وثناء للمعلم واناشيد  وقصيدة شعرية عن المعلم
بعد ذلك تم تكريم المعلمات والاداريات جميعاً ثم  اختتمت  الاحتفالية  قائدة المدرسة  رقية  النمري
وأخيراً معلمي تحيا  وتحمل للوجود رسالة .. قدسية يسمو بها الأطهار ماأنت إلا النبع فيض عطاءه  .. خير يفيض وهاطل مدر .

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