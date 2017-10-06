مدارس أنجال المملكة بالطائف تقدم عرضا للمعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم

في بادرة مجتمعية وإحساسا بدور المعلم قامت مدارس أنجال المملكة بالطائف بتقديمها مبادرة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، حيث قدمت خصماً يصل إلى 15 % لجميع أبناء المعلمين والمعلمات.

وتأتي هذه المبادرة من إدارة مدارس أنجال المملكة ضمن برامج المشاركة المجتمعية التي تحرص عليها في كل مناسبة، وتقديراً منها للدور العظيم الذي يقوم به المعلمون والمعلمات.

وقد تحدّث مالك المدارس الشيخ عبدالله بن شبرق الغامدي قائلاً : المعلم له مكانة عظيمة في نفوسنا وتأثيره لا يخفى على أحد، فهو يحمل على عاتقه مهمّة الأنبياء والرسل ويتخرج من بين يديه أجيال المستقبل ورجال الغد، وتأتي هذه المبادرة إيماناً منّا بأنّ المعلم يستحق التقدير من جميع أفراد المجتمع.