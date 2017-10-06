تقنية جدة توظف 155 متدربا

نظمت الكلية التقنية بمحافظة جدة أمس الأربعاء لقاء للتوظيف المباشر بالنظام الجزئي وكشف عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عن توظيف 155 متدربا بأحد الشركات الكبرى بالقطاع الخاص مؤكدا بأن هذا النوع من التوظيف يحظى بقبول كبير من المتدربين لما يمثله من أهمية في صقل مهارات المتدرب عمليا وربط برامج التدريب بمعطيات الواقع العملي حيث ستصرف لهم مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال بمعدل خمس ساعات عمل يوميا مع إجازة في نهاية الأسبوع .

وأضاف السريعي بأن التوظيف قد شمل مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الإنتاج والتقنية الكهربائية والتبريد والتكييف والمحركات والمركبات والتقنية المدنية والمعمارية والتسويق والمحاسبة والسفر والسياحة والإدارة المكتبية .

وبيّن السريعي أن إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي تواصل جولاتها الميدانية لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وان التعاون مستمر مع كافة قطاعات الاعمال لاستقطاب المزيد من الخريجين .

وحول كفاءة مخرجات الكلية اكد السريعي ان الخريج يتم تأهيله تأهيلا عاليا من حيث المواد والخطط التدريبية التي تواكب المتغيرات المتجددة في سوق العمل إضافة الى انه يتم أيضا التدريب عمليا على احدث البرامج والمعدات والأجهزة الحديثة من خلال مدربين ذو تأهيل عالي لديهم القدرة على تقديم مادة تدريبية بجودة عالية إضافة الى ان هناك تدريب ميداني على التخصص مدته فصل تدريبي كامل يتم خلاله اشراك قطاعات الاعمال في التأهيل التدريبي في سوق العمل ومن ثم تعزيز الجانب العملي وصقله بالمهارات اللازمة ليكون قادرا على العطاء والتميز خلال مستقبله الوظيفي .

ورحب السريعي بكافة قطاعات الأعمال لتوسيع نطاق الشراكات التي تتعلق بالتدريب والتوظيف والاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة بالكلية وقال سوف نستمر ان شاء الله تعالى في دعم أبنائنا الخريجين ومتابعتهم والتنسيق مع كافة القطاعات لخلق المزيد من الفرص والمشاركات الهادفة في هذا الاتجاه .