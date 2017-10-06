 عميدة لمركز الطالبات بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية..للمرة الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عميدة لمركز الطالبات بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية..للمرة الأولى

عميدة لمركز الطالبات بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية..للمرة الأولى
المناطق_الرياض

وجّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بتكليف الدكتورة موضي إبراهيم سليمان الدبيان عميدة لمركز دراسات الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتعتبر العميدة من الكفاءات المميزة والتي أسهمت في تطوير الكثير من المجالات التي تهم الطالبات في العملية التعليمية والإدارية، وكانت تشغل منصب وكيلة عمادة القبول والتسجيل، كما أن الدكتورة الدبيان عرفت بنشاطها وولائها للوطن وللجامعة، وهي من العضوات اللاتي طورن أساليب القبول والتسجيل بطريقة سلسة جداً، ما أكسبها رضا كافة المتقدمات للجامعة.

ومن الجدير ذكره أن هذه أول مرة في تاريخ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تتقلد امرأة مثل هذا المنصب.

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