الزوج تراجع عن الطلاق بهذا الشرط..آخر تطورات قضية “عدم تكافؤ النسب” المثيرة للجدل بحائل!

قالت صحيفة محلية أن محام الزوج في قضية عدم تكافؤ النسب التي أثارت الجدل في منطقة حائل خلال الأيام الماضية، طلب من ناظر القضية في محكمة حائل تأجيل النظر فيها لشهرين، بعد تراجع الزوج عن تطليق زوجته مقابل الحصول على تعويض 120 ألف ريال.

وإن وزارة الداخلية،كانت قد أعلنت أمس الخميس أنها أوقفت 24 شخصا، من بينهم شخص قام بإنشاء هاشتاق (وسم) مسيء، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض، ممن استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابسات القضية الاجتماعية، بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه, الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر أمارة حائل.