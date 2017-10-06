 تركيا.. العثور على لعبة أطفال عمرها 5 آلاف عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تركيا.. العثور على لعبة أطفال عمرها 5 آلاف عام

تركيا.. العثور على لعبة أطفال عمرها 5 آلاف عام
المناطق_وكالات

عثر فريق تنقيب على لعبة أطفال تتكون من عربة وعجلات تعود إلى خمسة آلاف عام، أثناء عمليات التنقيب في موقع “مدينة سوغماتار القديمة” بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.
وبدأ فريق تنقيب من جامعة حران، في الولاية، أعماله في الموقع في مايو الماضي.
وقال “جلال أولوداغ” مدير متحف شانلي أورفة، رئيس فريق التنقيب في موقع سوغماتار، إن الفريق عثر على لعبة أطفال تتكون من عربة حصان، و خشخشة جرس، مصنوعة من الفخار، داخل مقابر صخرية تعود لخمسة آلاف عام.
وأشار إلى أن الاكتشاف يعتبر مهما جدا، حيث يظهر طبيعة الفن والجمال في تلك الفترة، ومفهوم لعب الأطفال.
وأشار إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات مهمة خلال أعمال التنقيب في الموقع الذي يعود إلى العصر البرونزي.
وأكد أن اللعبة ستعرض في متحف الولاية، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تركيا، معربا عن اعتقاده بامكانية عثورهم على آثار جديدة في الموقع خلال الفترة المقبلة.

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