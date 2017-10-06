4 آلاف منوم و400 عملية جراحة في مستشفيات الجوف خلال الشهر الماضي

أوضحت “صحة الجوف”، أنه تم تنويم 3847 مريض في مستشفياتها التسعة خلال شهر أغسطس من العام 2017 م , فيما أجرت خلال الشهر نفسه 414 عملية جراحية، بمعدل 13عملية يوميًّا ، كُللت جميعها بالنجاح.

وسجل مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا النسبة الأعلى في تنويم المرضى حيث بلغ عدد المنومين فيه خلال نفس الفترة 1137 مريض , وبلغ عدد المنومين في مستشفى طبرجل العام 1092 مريض , وفي مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 747 مريض , وفي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بلغ عدد المنومين 148 مريض , وفي مستشفى دومة العام بلغ عدد المنومين 295 , وفي مستشفى الأمل والصحة النفسية بلغ عدد المنومين 52 , وفي مستشفى صوير العام بلغ عدد المنومين 344 مريض , وفي مستشفى أبو عجرم تم تنويم 30 مريض .

وقد استقبلت غرف العمليات بمستشفيات المنطقة 205 حالة روتينية أجريت لهم عمليات جراحية ، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 209 عملية ، وسجل مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا أعلى معدل لإجراء العمليات الجراحية؛ حيث أجريت بالمستشفى 171 عملية ، فيما أُجرى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 33 عملية، وأُجريت بمستشفى الولادة والأطفال 63 عملية، كما أجريت في مستشفى طبرجل العام 81 عملية، وفي مستشفى صوير العام 50 عملية، ومستشفى دومة الجندل 16 عملية.

الجدير بالذكر أن الصحة تنفذ برنامج «أداء الصحة»، والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً (70) مستشفى رئيس ، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشر لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وهي (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.