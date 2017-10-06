 الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة شاهد .. كيف لقن “عامل محطة وقود” زبوناً رفض إطفاء سيجارته درساً قاسياً ! 4 آلاف منوم و400 عملية جراحة في مستشفيات الجوف خلال الشهر الماضي محترف الاتفاق «السابق» أمينو بوبا يتعرض لإطلاق نار تركيا.. العثور على لعبة أطفال عمرها 5 آلاف عام الزوج تراجع عن الطلاق بهذا الشرط..آخر تطورات قضية “عدم تكافؤ النسب” المثيرة للجدل بحائل! عميدة لمركز الطالبات بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية..للمرة الأولى جوجل تطلق «بكسل بوك» مع أفضل قلم إلكتروني في العالم ألمانيا تلحق بركب المتأهلين لمونديال روسيا 2018 تقنية جدة توظف 155 متدربا مدارس أنجال المملكة بالطائف تقدم عرضا للمعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم الثانوية ال35 والثانية للكبيرات بالطائف تحتفي بيوم المعلم بحفل مميز

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الرياض ، القصيم ، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف ، المدينة المنورة )، كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>