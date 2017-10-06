الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الرياض ، القصيم ، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف ، المدينة المنورة )، كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .