شاهد .. كيف لقن “عامل محطة وقود” زبوناً رفض إطفاء سيجارته درساً قاسياً !

لقن عامل في محطة وقود زبوناً رفض إطفاء سيجارته أثناء تزويد سيارته بالبنزين درساً قاسياً، عندما غمره بالرغوة من طفاية الحريق.

وتظهر المشاهد التي صورتها كاميرات المراقبة، شاباً يرتدي قميصاً أبيض اللون وقبعة بيسبول، ويخرج من سيارة سوداء اللون، حاملاً سيجارة في يده، مما أثار انتباه عامل في المحطة، كان يزود سيارة أخرى بالوقود، قبل أن يقوم بتنبيه زميل له.

وسارع العامل الذي كان يرتدي قميصاً أحمر اللون، إلى إحضار طفاية الحريق، ووجهها إلى الشاب الذي كان يحمل سيجارة في يده، وأطلق رغوتها بشكل كثيف، مما غطى السيارة وكل من فيها، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.