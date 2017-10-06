 «الجوازات» تختتم أعمالها لمهمة الحج 1438هـ بكافة منافذها الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«الجوازات» تختتم أعمالها لمهمة الحج 1438هـ بكافة منافذها الدولية

«الجوازات» تختتم أعمالها لمهمة الحج 1438هـ بكافة منافذها الدولية
المناطق_واس

اختتمت المديرية العامة للجوازات اليوم خطة أعمالها لمهمة الحج، التي كانت على مرحلتين «القدوم والمغادرة».

وأوضحت الجوازات أنه تم دعم وتجهيز المنافذ الدولية «البرية والبحرية والجوية» بقوات للدعم والمساندة منذ بدء مهمة الحج لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بتوفير الكوادر البشرية والأجهزة المتطورة المخصصة لكشف الوثائق المزورة «كجهاز عين الصقر»، ومتابعة تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أنظمة الحج.

كما قامت الجوازات بتنفيذ خططها الإدارية والميدانية والإعلامية في كافة المواقع المخصصة لاستقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام ومواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها نفذت خططها على مرحلتين «القدوم والمغادرة»، ووضعت الآليات المناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم , حيث بلغ عدد الحجاج المغادرين ( 1.720.342 ) حاجاً ، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات نفذت خلال مهمة الحج لعام 1438 هـ خطتها الإعلامية التوعوية تحت شعار «حج بلا مخالفة» التي شملت تنفيذ الحملة الإعلامية لإيصال رسائل الجوازات التوعوية للجمهور المستهدف باستخدام الوسائل والقنوات الإعلامية المختلفة ، وإعداد الرسائل النصية sms التي تضمنت العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة، كما تم إعداد كافة الأخبار المتعلقة بمهمة الحج لنشرها بموقع الجوازات الإلكتروني والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتنوعة، إضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ المواد الإعلامية والعبارات التوعوية مترجمة إلى عدة لغات ، ونشرها عبر الصحف المحلية، وتزويد إدارات جوازات المناطق بالمواد الإعلامية المترجمة لعرضها على الشاشات و خاصة بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وميناء جدة الإسلامي وجميع المنافذ الدولية التي تستقبل الحجاج.

كما قامت بالتنسيق مع وسائل الإعلام المحلية وعدد من الجهات الحكومية لإيصال رسائل الجوازات الإعلامية التوعوية الخاصة بموسم الحج ، وطباعة وتوزيع العديد من المطويات والنشرات والعبارات التوعوية المترجمة لعدة لغات.

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