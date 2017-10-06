 «آي فون» ينقذ امرأة من الموت خلال هجوم لاس فيغاس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«آي فون» ينقذ امرأة من الموت خلال هجوم لاس فيغاس

«آي فون» ينقذ امرأة من الموت خلال هجوم لاس فيغاس
المناطق_وكالات

ذكرت صحيفة “ذا إنديبندنت” البريطانية أن امرأة نجت من الموت في هجوم لاس فيغاس الأمريكية، وذلك بعد أن أصيب هاتفها “آي فون” برصاصة أطلقها منفذ الهجوم.

ونقلت الصحيفة أن سائق سيارة الأجرة الذي استقلته المرأة، التي لم يذكر اسمها لأسباب أمنية، قال إنها أخبرته بأن رصاصة أصابت هاتفها، ما حال دون إصابتها بأذى، أثناء هروبها من فندق “ماندالاي باي” الذي أقيم به الحفل الموسيقي في لاس فيغاس.

وقتل 58 شخصاً وأصيب المئات في هجوم نفذه ستيفن بادوك، على حفل موسيقي في لاس فيغاس، بعد أن فتح النار بشكل عشوائي تجاه المشاركين في الحفل، الذي حضره حوالى 22 ألف شخص مساء يوم الأحد الماضي.

وأظهرت صورة التقطها سائق سيارة الأجرة، التي استقلتها المرأة بعد فرارها من مكان الحادث، الجزء السفلي من هاتفها الآي فون محطماً تماماً، وعليه علامات إصابته برصاصة.

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