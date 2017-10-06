 الجوازات: لهذا السبب تكتب على خانة الديانة «غير ذلك» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجوازات: لهذا السبب تكتب على خانة الديانة «غير ذلك»

الجوازات: لهذا السبب تكتب على خانة الديانة «غير ذلك»
المناطق_الرياض

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار وجه لها على حسابها بموقع تويتر، حيث سأل أحد المتابعين عن سبب عدم كتابة الديانة في بطاقة هوية المقيم حينما تستخرج عقب بطاقة هوية زائر، منوهة إلى أهمية مراعاة تعبئة خانة الديانة عند إتمام إجراءات تحويل هوية الزائر إلى مقيم.

ووجه أحد المتابعين استفساراً في حساب الجوازات قال فيه: (أخوي ليش من كان يحمل هوية زائر وطلع هوية مقيم تطلع الديانة مو مسلم ومكتوب (غير ذلك) أرجو الإفادة).

ليرد عليه الحساب: “أهلاً بك في حال عدم إختيار الديانة عند إتمام الإجراء، تكتب (غير ذلك) ويمكنك التعديل بمراجعة إدارة الجوازات.

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